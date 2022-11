EuroVolley 2023 | l’Italdonne nel Girone B con Romania e Svizzera

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L’Italia femminile di pallavolo, campione in carica, giocherà nelB degli Europei delcon, Bulgaria, Croazia, Bosnia e. E’ questo l’esito del sorteggio tenutosi a Palazzo Reale a Napoli. Gli Europei di pallavolo donne del prossimo anno, dal 15 agosto al 3 settembre, saranno itineranti visto che svolgeranno in Italia (a Monza, Firenze, Torino e Verona), in Belgio (a Gent e Bruxelles), in Germania (Dusseldorf), e in Estonia (Tallinn). Negli altri gironi il Belgio (gruppo A) affronterà Slovenia, Serbia, Polonia, Ucraina e Ungheria, la Germania (C) giocherà con Azerbaigian, Turchia, Repubblica Ceca, Svezia e Grecia, mentre il gruppo D vedrà sfidarsi Estonia, Finlandia, Paesi Bassi, Francia, Slovacchia e Spagna. (Ansa). (foto@Federvolley.it) Clicca qui per leggere tutte ...

