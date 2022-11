Europei volley femminile 2023 | sorteggiati i gironi L’Italia giocherà in casa | avversarie comode Serbia e Turchia evitate fino alle semifinali

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Presso il Teatro di Corte di Palazzo Reale a Napoli si è svolto il sorteggio deideglidi. La 33ma edizione della rassegna continentale si disputerà dal 15 agosto al 3 settembre. I raggruppamenti andranno in scena tra Italia, Belgio, Germania, Estonia. Le 24 Nazionali sono state suddivise in seida quattro squadre ciascuno, le prime quattro classificate accederanno agli ottavi di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta., che si presenterà per difendere il titolo conquistato lo scorso anno, è stata inserita nella Pool B che siproprio nel Bel Paese tra Verona, Monza, Torino e Firenze. Il CT Davide Mazzanti poteva scegliere un’avversaria e ha optato per ...

SORTEGGI2023: COME FUNZIONANO L'Europeo vedrà al via 24 squadre per genere, qualificatesi in quanto Paesi ospitanti, tramite ranking dopo gli EuroVolley 2021 o tramite qualificazioni. ...... Bulgaria, Israele e Macedonia del Nord I CampionatiMaschili verranno organizzati da ... FOTOGALLERY %s Foto rimanentiL'Italvolley campione ricevuta al Quirinale. FOTO La Nazionale ...Volley, è uscito il calendario della VNL 2023, giorni e sedi dei match: l'Italia di Fefè De Giorgi parte dal Canada ...L’Italia sarà sede sia del torneo maschile che femminile. Nazioni co-organizzatrici: Bulgaria, Macedonia del Nord, Israele per quello degli uomini; Belgio, Germania, Estonia per quello delle donne ...