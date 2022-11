Europei volley 2023 | anche l’Italia tra i Paesi ospitanti | lo scenario

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il mondo della pallavolo al centro degli ardori sportivi del popolo tricolore. Più che meritatamente, vogliamo aggiungere. Le due Nazionali italiane (maschile e femminile) hanno ben figurato in questo periodo portando importanti titoli internazionali nella bacheca della FIVB grazie a talenti straordinari capaci di mettere sui vari parquet mondiali grinta e forza. I tifosi non hanno potuto far altro che applaudire avvicinandosi a uno sport che è stato oscurato, forse troppo spesso, dal movimento calcistico che “annebbia” la mente di tutto il popolo nostrano. Dopo vittorie, grandi serate, trofei alzati al cielo e nascita di diversi campioni/campionesse della pallavolo, il territorio italiano è pronto a ospitare glidi. Ecco quello che c’è da sapere....