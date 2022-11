Europei 2032 | presentato dall’Italia il Preliminary Bid Dossier

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La FIGC ha concluso in maniera positiva il processo di trasmissione dei documenti che compongono ilBid. Quest’ultimo riguarda la candidatura dell’Italia ad ospitare la fase finale di Euro. Sono undici le città coinvolte in fase di candidatura: Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Cagliari e Palermo. La redazione del documento proseguirà nei prossimi mesi fino al 12 aprile 2023, data in cui verranno presentate alla UEFA, in via definitiva, le dieci città candidate. L’assegnazione dell’evento da parte del Comitato Esecutivo è prevista tra settembre e ottobre del prossimo anno. SportFace.