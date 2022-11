Europei 2028 | Regno Unito e Irlanda presentano dossier alla UEFA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Laha ricevuto ildi candidatura preliminare diper l’organizzazione deglidi calcio. Lo ha fatto sapere la Football Association. In allegato anche la lista dei quattordici stadi selezionati per la manifestazione. 1. Birmingham – Villa Park 2. Liverpool – Everton Stadium 3. Londra – London Stadium 4. Londra – Tottenham Hotspur Stadium 5. Londra – Wembley Stadium 6. Manchester – City of Manchester Stadium 7. Manchester – Old Trafford 8. Newcastle – St James’ Park 9. Sunderland – Stadium of Light 10. Dublino – Dublin Arena 11. Dublino – Croke Park 12. Belfast – Casement Park Stadium 13. Glasgow – Hampden Park 14. Cardiff – National Stadium of Wales SportFace.