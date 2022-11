Eugenio Beltrami | il simbolo della scienza italiana del XIX° secolo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il 16 Novembre 1835 a Cremona nacque, un importante matematico e accademico italiano. Egli è ricordato per le sue scoperte nei campigeometria euclidea e dell’elettromagnetismo.è inoltre riconosciuto per aver ben organizzato la disciplinamatematica in Italia. Fu presidente dell’Accademia dei Lincei (1898), oltre che membro dell’Accademia delle scienze di Bologna. : biografianacque in una famiglia di artisti: suo padre si chiamava Giovanni, mentre sua madre Elisa Barozzi. Studiò all’Università di Pavia dal 1853 al 1856, dopo essere stato espulso dal collegio Ghislieri a causa del suo interesse nei confronti del movimento risorgimentale. Lavorò per un periodo come segretario nelle ferrovie per poi ritornare ...