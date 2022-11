Esterno Notte | anticipazioni ultima puntata 17 novembre 2022 | la morte di Aldo Moro

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 16 novembre 2022), la fiction dedicata adgiungerà all'epilogo giovedì 17con la messa in onda dell'(composta da due episodi). In questo appuntamento finale, Eleonora, la moglie del presidente della DC, dopo aver appreso del rapimento del consorte, si chiuderà nel riserbo assoluto e poi chiederà aiuto al papa. Nel frattempo, le Brigate Rosse decideranno di andare fino in fondo e faranno ritrovare il corpo senza vita dello statista in un auto., quinto episodio: Eleonorachiede aiuto al Papa L'di, in onda su Rai Uno in prima serata ...