Estée Lauder ha comprato il marchio di moda Tom Ford

Tiscali Notizie

acquista Tom Ford in un accordo valutato 2,8 miliardi di dollari, il maggiore nella storia della colosso della bellezza. Con l'acquisizionescommette su un'azienda che ...Senza dimenticare i cosmetici dei marchi più apprezzati : fondotinta, eyeliner Kiko, maschere per capelli Aveda e mascara Maybelline New York. E per finire Le dritte da seguire per non ... Estèe lauder vicina ad acquisto Tom Ford per 2,8 mld