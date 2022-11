Esistenze e resistenze | la vertenza Gkn in un docufilm - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

S'intitola "E tu come stai" ed è stato realizzato da Lorenzo e Filippo Maria Gori col supporto del Collettivo di Fabbrica: "La nostra coscienza nata con le lotte sull'amianto a ...... alla quale Dritto e Rovescio e il suo direttore artistico Vannelli hanno dedicato una particolare attenzione è "(R)RIBELLI, spettacoli ed incontri sulledi ieri e di oggi ... Esistenze e resistenze, la vertenza Gkn in un docufilm Esistenze e resistenze, la vertenza Gkn in un docufilm S'intitola «E tu come stai» ed è stato realizzato da Lorenzo e Filippo Maria Gori col supporto del Collettivo di Fabbrica: «La nostra coscienza ...Alla sua figura e al suo lavoro militante e di resistenza, cresciuto all'inizio accanto a Pasolini ... Stendalì - Suonano ancora e La canta delle marane, dedicati all'esistenza di chi vive ai margini ...