Eranio | “Non si è visto il Milan spumeggiante dell’anno scorso” | Esclusiva

La Repubblica

Una parte della tifoseria genoanaè convinta dal gioco e dalle prestazioni della squadra ..., Nappi, Onorati, Ruotolo, Fontolan ) vinse 7 delle prime 11 partite , pareggiandone 3 e perdendo ...... reo forse divincere tutte le partite. Fermo restando che ogni critica fatta con i crismi dell'..., Nappi, Onorati, Ruotolo, Fontolan ) vinse 7 delle prime 11 partite , pareggiandone 3 e ... Ferrara, condannati 35 No vax per falso e corruzione: si erano vaccinati per finta per ottenere il Green Pass Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Eranio: «Questo Milan sulla carta è in difficoltà nonostante la rosa ampia». Le parole dell’ex calciatore Stefano Eranio ha parlato ai microfoni di ...