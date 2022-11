Tiscali Notizie

e le organizzazioni sindacali di categoria nazionali hanno sottoscritto un accordo che prevede l'incremento del 30% deldi risultato di competenza 2022 per il personale non dirigente. La ...Per l'occasione, la scrittrice Melania Mazzucco,Strega 2003, è stata invitata a riflettere ... Partecipano inoltre, Recordati, Trenord, Amplifon, Campari Group, Enel, Pirelli, Fondazione ... Eni: premio risultato 2022 aumentato del 30% per personale non dirigente Milano, 16 nov. (askanews) - Eni e le organizzazioni sindacali di categoria nazionali hanno sottoscritto un accordo che prevede l'incremento del ...La narrazione della guerra in Ucraina, con le storie dal fronte raccontate su carta stampata, tv e podcast, dall’inizio dell’invasione russa fino agli sviluppi attuali. E la crisi energetica scoppiata ...