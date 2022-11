Emirati Arabi-Argentina oggi in tv? Canale | orario e streaming amichevole 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L’di Leo Messi scende in campo(mercoledì 16 novembre) per uno dei due test in programma nella settimana di preparazione ai Mondiali in Qatar. L’avversario è la nazionale degliUniti e il fischio d’inizio è previsto alle 16:30. Da valutare le prime scelte di Scaloni in merito all’undici da schierare. Tante le rotazioni tra primo e secondo tempo: giusto mettere minuti, ma senza rischiare. Paulo Dybala potrebbe disputare una mezz’ora di gara, come fatto con la Roma nell’ultimo match col Torino. Non è prevista una diretta tv in Italia, la partita sarà trasmessa solo sulle televisioni locali. SportFace.