Emergenza migranti Arriva la confisca per le navi delle Ong

Leggi su freeskipper

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Gli sbarchi, nonostante la destra al governo che in campagna elettorale aveva promesso la chiusura dei nostri porti, continuano come prima. Nel 2022 sono sbracati in Italia 10.980, il 12% dei 93mila complessivamente sbarcati finora. Lunedì sono sbracati in 1.300 e martedì u.s. altri 250. L’Italia, alla ricerca di una soluzione condivisa a livello