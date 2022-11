Emancipation - Oltre la libertà | il trailer del nuovo film di Antoine Fuqua con Will Smith

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ecco ildi "la", ildicon, in arrivo il 9 dicembre su Apple TV+ Apple Originals ha appena pubblicato ilufficiale dila, ildiretto e prodotto da("Training Day", "The Equalizer") e interpretato e prodotto dache uscirà il 9 dicembre su Apple TV+. La pellicola racconta la storia incredibile di Peter (), un uomo nato schiavo che fugge dalla schiavitù affidandosi al ...

Apple Original Films ha appena pubblicato il trailer ufficiale dila libertà , il film diretto e prodotto da Antoine Fuqua (" Training Day", "The Equalizer ") e interpretato e prodotto da Will Smith che uscirà il 9 dicembre su Apple TV+. La ...Nuove voci dal set dila libertà confermano la grande empatia di Will Smith e il suo impegno nell'aiutare il prossimo, quando possibile. Sembra proprio che durante le riprese del nuovo film Apple ...Dopo il teaser diffuso il mese scorso, Apple Original Films oggi ha rilasciato il primo trailer ufficiale di Emancipation – Oltre la libertà, film prodotto e diretto da Antoine Fuqua e con ...Il nuovo film di Antoine Fuqua con protagonista Will Smith, Emancipation - Oltre la libertà, uscirà il 9 dicembre su Apple TV+: ecco trailer, poster e foto.