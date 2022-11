Elodie e Iannone | la coppia esce allo scoperto | baci in centro a Milano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il primo scatto insieme risale alla metà dello scorso ottobre, ora però quella formata daDi Patrizi e Andreaè una vera e propria, ufficiale a tutti gli effetti. “Sono ancora innamoratissima di Marracash, se ci sarà un prossimo fidanzato non sarà mai all’altezza”, diceva la cantante fino a pochi mesi fa. Ma sembrerebbe aver fatto sensibili passi avanti, visto che adesso non ha alcun problema a mostrare in pubblico il suo amore per il pilota. Dopo gli scatti social, una nuova “paparazzata” è stata pubblicata dal settimanale Oggi. Lei lo ferma inper dargli uno,, invece, appare distratto: ha notato il fotografo che li sta immortalando e guarda fisso in camera. L’ex campione di motoGp è single dal 2019, dopo essere stato ...

Diletta Leotta con il fidanzato Giacomo Cavalli,con Andrea: estate in doppia coppia - guarda BELLA VITA - Il calcio sembra non essere più una priorità per Karius, che non gioca dal ...Più che Ti mangio il cuore , titolo del film conprotagonista presentato a Venezia, sembra voler dire: 'Ti mangio tutto'., invece, appare più distratto. Si è accorto del fotografo che ...La cantante e il pilota non si nascondono più. A Milano lei lo cattura con passione. Lui però appare distratto. Ma poi ingrana la quinta per portarla nel suo nido d’amore a Lugano. Come mostrano le im ...Elodie ha carattere da vendere e la sua camminata spigliata e imbronciata non stupisce. Non si cura di mettersi in posa e tanto meno di fingere un sorriso se non ha voglia di farlo. Cammina spedita pr ...