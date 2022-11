Elezioni Usa 2024 | Trump si candida per la terza volta alla Casa Bianca E attacca Biden

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Washington – Donaldsinuovamenteguida degli Stati Uniti d’America e scende in campo per lepresidenziali. “Per rendere di nuovo l’America grande e gloriosa, stasera annuncio la miatura a presidente degli Stati Uniti”, ha dettoa Mar-A-Lago, in Florida. Una settimana fa The Donald aveva comunicato che avrebbe fatto “un grande annuncio”. La discesa in campo, adesso, è diventata ufficiale. “Due anni fa, quando ho lasciato l’incarico, l’America era pronta per la sua età dell’oro. Cari concittadini, la rimonta dell’America comincia ora”, ha dettoaprendo il discorso durato circa un’ora.ha immediatamenteto il presidente Joe, ...