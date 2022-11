Edilizia scolastica | Terzi | “1 | 2 milioni alla provincia di Bergamo | per scuole moderne | tecnologiche e sicure”

Orizzonte Scuola

E' stata approvata dalla Giunta regionale la delibera che destina 10 milioni di euro del Piano Lombardia per il miglioramento della qualità dell'aria e in generale degli ambienti scolastici quali aule,...'L'deve essere una priorità per il nostro Paese, è inaccettabile ascoltare ancora oggi notizie di crolli e cedimenti, bisogna intervenire per garantire luoghi in cui i nostri ... Edilizia scolastica, in Lombardia 10 milioni per miglioramento di aule, laboratori e palestre L’incontro tra il ministro Giuseppe Valditara e Antonio Decaro, presidente dell’Anci, ha dato i suoi frutti: piena intesa su tutti i punti, tra cui quello sulla messa in sicurezza degli edifici scolas ...LECCO – La Provincia di Lecco potrà contare su 360.000 euro stanziati da Regione Lombardia per attuare interventi legati all’edilizia scolastica. In totale l’istituzione ha disposto 10 milioni di euro ...