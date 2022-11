Economia circolare | il progetto ‘Di generazione in rigenerazione’ di Ikea

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) – Applicare la circolarità nella vita quotidiana in casa attraverso un dialogo intergenerazionale. In occasione della terza edizione del Green Friday diItalia, nasce il‘Diin ri’, in collaborazione con Anteas, l’Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà che promuove esperienze di cittadinanza attiva. I volontari Anteas insieme ai Co-worker di, attraverso dimostrazioni pratiche e uno scambio educativo tra generazioni diverse, avvicineranno tutti alla filosofia zero sprechi, con l’esempio di chi ha fatto del recupero un vero e proprio stile di vita, ladegli over 60, in una sorta di passaggio del testimone. Inoltre, in occasione del Green Friday, in tutti i negozid’Italia i ...