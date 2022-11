“Ecco che fanno quei due” Pamela Prati e Marco Bellavia dopo il GF Vip | qualcuno parla

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Di un Mark Caltagirone in carne ed ossa non se ne è mai sentitore, ma unnel cuore come nel quotidiano dic’ème adesso.continua a sentire e corteggiare la diva del Bagaglinol’uscita dal GF Vip 7 e il bacio al Covid. Lettere e fiori a cui ha risposto Eliana Michelazzo. Un colpo di scena, neanche troppo. Da anni è chiaro che, per quanto poco si sopportino, non c’èsenza Eliana Michelazzo. Verranno sempre ricordate, associate per il memorabile Mark Caltagirone gate. L’ex agente della vamp ha criticato lei e, mentre discorreva in diretta con Casa Pipol....