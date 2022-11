“È un casino” | Ornella Vanoni si confessa | non vuole che accada

imusicfun.it

... ogni qualvolta viene riproposta, finisce per creare un gran, con quattro nominati, ben tre ... Tocca quindi ai Santi Francesi (voto 5,5) che Rkomi cerca di "spiazzare" con Ti voglio di...Santi Francesi - Voto 6 : Aspettative troppo alte forse, ma questa 'Ti voglio' diVanoni ... come se qualcuno avesse detto ai quattro: 'Mi raccomando, fate un po' dial tavolo'. Se è ... Ornella Vanoni a Che Tempo Che Fa racconta l’incidente: “Hanno sbagliato la diagnosi” Ornella Vanoni ha deciso di confessarsi a cuore aperto e rivelare a tutti quello che sente. La cantante ha ammesso che non vuole che accada.