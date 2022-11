E' nato il figlio di Zaccagni e Chiara Nasti | l' annuncio social della coppia

Thiago , il primogenito dell'attaccante della Lazio, Mattia Zaccagni , e dell'influencer Chiara Nasti . "A volte diamo per scontato i doni che ci da la vita! Non ho mai provato - ha scritto il ...Non si sa di preciso a che ora siail piccolo, perché il neo papà non ha rivelato ancora tutti ... L'ex calciatore del Verona è intervenuto su Instagram, abbracciando virtualmente ilThiago ...E' nato il figlio di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti, il piccolo Thiago è venuto alla luce con l'inevitabile annuncio social da parte della nota influencer.E' nato il figlio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. Il calciatore svela il nome scelto per il bebè Chiara Nasti ha partorito, è nato il primo figlio dell’influencer napoletana. Primo figlio anche per ...