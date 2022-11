È morta a 94 anni Biancamaria Tedeschini Lalli | la prima rettrice universitaria nella storia italiana

Il popolo di Tik Tok addolorato per la morte di una celebrità del social network,a 24a causa di un tumore. La storia di Alice Manfrini aveva interessato ed appassionato il mondo della rete. Lei, diventata celebre per aver deciso di condividere con il popolo di Tik Tok ...Enrico Bosi, morto a 2dopo il ricovero in ospedale: un paese sotto choc Sulla tomba Ad agosto, quando la cagnolina è, Monday ha continuato a cercarla, ed ora passa le giornate sulla tomba ...È stata rettrice nell’università di Roma Tre dal 1992 al 1998: prima di lei in Italia nessuna donna era arrivata a ricoprire questo ruolo ...L’incontro di ieri ha aperto così al pubblico di Monreale presente in sala le pagine di un libro denso di ricordi che l’autrice con particolari documentati e importanti approfondimenti è riuscita ...