“Dritto e Rovescio” |  Paolo Del Debbio intervisterà Antonio Tajani

(Di mercoledì 16 novembre 2022) “”,Delil vicepremier e ministro degli Esteridomani su Rete4 Domani sera, giovedì 17 novembre, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “”,Delil vicepremier e ministro degli Esteriin merito ai recenti sviluppi nel conflitto tra Russia e Ucraina e allo scontro tra Italia e Francia sulla gestione dei migranti. Sempre sul tema immigrazione, un reportage sulle Ong e un’analisi sulle problematicità nel meccanismo di redistribuzione europea. Leggi anche: MILANO, LA POLIZIA ARRESTA 17 MEMBRI DI BANDE DI PUSHER STRANIERI E ancora, un approfondimento ...

... e meno naso, sarebbe ancora meglio" ( Alessandro Di Battista a Belve, Rai 2 " 10 novembre ) Ora si chiama così Conflitto d'interessi, la ministra Daniela Santanchè a: "Attaccatemi ...... quella che Auger continuava imperterrito a martellare pizzicandone ogni lembo sia che attaccasse didopo le bombe di servizio sia che contrattaccasse di, specie in lungolinea, ...Domani sera, giovedì 17 novembre, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio”, Paolo Del Debbio intervisterà il vicepremier ...La posizione di ItaliaOggi sul conflitto fra Macron e il governo italiano sul problema dell'immigrazione è quella più volte espressa da Domenico Cacopardo nel senso che non va preso sottogamba e ...