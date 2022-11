Diletta Leotta e Loris Karius | le foto della prima vacanza di coppia

e Loris Karius fanno ormai coppia fissa. La conduttrice di Dazn e il portiere del Newcastle non si nascondono più nemmeno sui social: lei ha postato una storia su Instagram in cui si ...Approfittando della pausa del campionato,è volata a Miami con il suo nuovo amore, il portiere Loris Karius . Paparazzati sulla spiaggia, a prendere il sole, la coppia sembra più affiatata che mai. Vacanza di coppia per...Diletta Leotta ha oltrepassato tutti i limiti pubblicando una fotografia in cui è senza maglia in bicicletta: davanzale tutto esposto, che scatto! Diletta Leotta è senza il minimo dubbio la ...Diletta Leotta e Loris Karius fanno ormai coppia fissa. La conduttrice di Dazn e il portiere del Newcastle non si nascondono più nemmeno sui social: lei ha postato una storia su Instagram ...