Dietro i missili in Polonia le spinte di chi vuole la guerra e la replica di chi sceglie la Pace

Leggi su panorama

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Attenti a non cedere alle sirene della. Un monito che risuona all’alba di ogni grandedella storia. E che spesso giace inascoltato sui campi di combattimento. Non sappiamo se iche hanno colpito il territorio polacco questa notte siano davvero russi, se si sia trattato di attacchi deliberati o piuttosto di errori di balistica e traiettoria, o se siano razzi della contraerea ucraina. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha provato all'alba a tranquillizzare la situazione e predica calma da Bali, dov’è in corso il G20. Riunendo il G7 al suo interno in una riunione d’emergenza ha affermato che «è improbabile sia stato un missile russo» a colpire questa notte la. Fatto sta che a ogni appuntamento con la– vedi i 10 punti per lamessi sul ...