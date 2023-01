Depressione | il male oscuro

Leggi su distrettodelbenessere

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Laè una malattia comune che provoca una sensazione persistente di tristezza, perdita di interesse per le attività che un tempo ci piacevano ed influisce negativamente sul modo in cui ci si sente, sul modo in cui si pensa e sul modo in cui si agisce. Chiamata anche disturbo depressivo maggiore oclinica, influisce sul modo di sentire, pensare e comportarsi e può portare a una serie di problemi emotivi e fisici. Si può avere difficoltà a svolgere le normali attività quotidiane e a volte si ha la sensazione che la vita non valga la pena di essere vissuta. Più che un semplicessere, lanon è una debolezza e non si può semplicemente “uscirne”. Lapuò richiedere un trattamento a lungo termine. Laè un disturbo ...