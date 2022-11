Daniele e Tavassi si “negano” al Confessionale del GF Vip | la reazione stupisce pure gli autori

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Edoardosi è rifiutato di andare in. Il videomaker è uno dei concorrenti più apprezzati di questa settima edizione del Grande Fratello Vip e, proprio ieri mattina, una sua risposta è diventata virale sui social.si “” aldel GF Vip “in”, ha affermato una autrice del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Blog Tivvù

Clizia Incorvaia ha espresso dubbi sul suo rapporto con Edoardo:' Sono in difficoltà, non ...casa del GF Vip si é creata una simpatia tra la settantasettenne Wilma Goich e il giovane...... che in queste ultime ore è stata attaccata da Guendalina: 'Queste cose le fai tu. Il tuo ... In un secondo momento Punzo si è anche sfogato conDal Moro, asserendo di non sopportare i ... Daniele e Edoardo si “negano” al Confessionale del GF Vip - VIDEO «Io e mio fratello Edoardo abbiamo passato l'inferno». Sono queste le parole di Guendalina Tavassi quando, durante l'intervista a DiPiù Tv, parla della sua ...GF Vip, Edoardo Tavassi viene richiamato da un'autrice in confessionale, ma la sua risposta spiazza tutti e diventa virale ...