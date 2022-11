Dal ‘pancreas fantasma’ all’Ai | le armi contro il big killer dell’oncologia

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) – Dal, un organo artificiale in cantiere per allenare i chirurghi del futuro, allo studio di nuovi marcatori-spia utili a personalizzare il percorso di cura, fino all’utilizzo degli algoritmi dell’intelligenza artificiale per evitare le complicanze post-operatorie. Humanitas affila leil cancro al pancreas, il bigche anche in Italia fa registrare numeri in crescita e che nel Paesi occidentali in generale, entro il prossimo decennio, scalerà la classifica dei tumori più mortali passando dal quarto al secondo posto. L’Irccs di Rozzano, alle porte di Milano, e la Fondazione Humanitas per la ricerca fa il punto sulle strategie in campo nella lotta al carcinoma pancreatico alla vigilia del 17 novembre, Giornata mondiale ...