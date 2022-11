Dal Pakistan la notizia | arrestato il padre di Saman Quarto Grado fornisce dettagli

(Di mercoledì 16 novembre 2022) I giornalisti di, in questo anno e mezzo, sono stati più volte in, sulle tracce deldi, la ragazza di 18 anni uccisa a Novellara la notte tra il 30 aprile e il primo maggio del 2021. Hanno ascoltato i suoi parenti, gli amici, hanno mostrato poche settimane fa anche un video dell’uomo, che partecipava, come se nulla fosse, a una processione. E sono stati, poche ore fa, i giornalisti del programma di Rete 4 a rivelare che ildi, Shabbar Abbas, sarebbe stato. Due giorni fa era arrivato un aggiornamento da parte dell’Interpol, che aveva rivelato che anche il, aveva emesso un ordine di arresto per omicidio. E probabilmente, visto che l’uomo non si è mai nascosto ed è sempre ...

È stato arrestato in Pakistan dalla polizia distrettuale Shabbar Abbas, il papà di Saman, la ragazza di origini pachistane scomparsa e verosimilmente uccisa il 30 aprile 2021 a Novellara ... È stato arrestato poco fa in Pakistan Shabbar Abbas, il papà di Saman Abbas, la ragazza pakistana scomparsa il 30 aprile 2021 da Novellara, in provincia di Reggio Emilia.