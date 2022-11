“Dal barocco al jazz…reload” alla Casa del Mandolino Napoletano

ReWriters

... in un programma musicale che comprende pagine sinfoniche tra le più amatepubblico: il ... violino solista, riferimento assoluto nell'interpretazione del repertorio, vincitori con l'...... il fascinoe un po' bizzarro della Cappella Sansevero colpisce il pubblico contemporaneo almeno quanto le straordinarie sculture conservate al suo interno, a partireCristo Velato di ... Air: un viaggio nel mondo barocco con sguardo contemporaneo Ci accoglie la statua colossale di Costantino. A Roma ci sono pezzi in marmo dell’imperatore sparsi nel cortile del Campidoglio. Un video ci mostra la rielaborazione in 3D dei frammenti e la ricostruz ...Focalizza l'attenzione sul momento in cui il pezzo antico abbandona la propria condizione iniziale o di rovina e viene riattivato, acquistando nuovo senso e valore grazie al gesto del riuso, la mostra ...