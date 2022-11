Da Palermo a Napoli per affari | imprenditore rapinato del Rolex mentre era in taxi

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Brutta avventura per unpalermitano in visita aper motivi di lavoro. L’uomo è stato aggredito brutalmente edel suofaceva rientro nel suo hotel indel suo: lo sfogo dell’palermitano “è anche questa: un Far West”, ha scritto in una lettera pubblicata sui L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.