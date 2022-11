Curling | i convocati dell’Italia per gli Europei | in palio la qualificazione ai Mondiali

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Venerdì 18 novembre scatteranno all’Östersund Arena di Östersund, in Svezia, gli2022 di, giunti alla 47ma edizione: si giocheranno sia il torneo maschile che quello femminile, e l’Italia sarà al via della rassegna con entrambe le Nazionali. Nel torneo maschile saranno al via Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Italia, Norvegia, Scozia, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia, mentre a quello femminile parteciperanno Danimarca, Germania, Ungheria, Italia, Lettonia, Norvegia, Scozia, Svezia, Svizzera e Turchia. In entrambi i tornei le 10 squadre disputeranno un round robin in cui affronteranno tutte le avversarie e le prime quattro accederanno alla seconda fase ad eliminazione diretta. Inlaai2023: otto i posti al maschile, sette al femminile, mentre le ...