Criscito saluta il Toronto | “Grazie mille per questi mesi” | poi l’annuncio sul futuro

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Domenicoha deciso di lasciare ilF.C., squadra a cui si era legato lo scorso luglio dopo la retrocessione del suo Genoa. L’esperienza in MLS doveva durare almeno fino al 31 dicembre 2023 ma si è invece conclusa dopo soli 4. Il difensore trentacinquenne lascia la colonia italiana in Canada composta da lui Insigne e Bernardeschi che ha fatto esaltare i tifosi americani e torna in Italia.Addioè già tornato a Genova, dove è stato visto sugli spalti del Marassi ad assistere alla partita di Serie B tra Genoa e Como.i suoi tifosi d’oltreoceano con un post su Instagram in cui ringrazia l’ambiente: “Mi avete accolto come se fossi uno di voi da tanto tempo e per questo vi ...

Commenta per primo Torna l'appuntamento con le Top 5 news: le notizie più calde dalla redazione di Calciomercato.com . Oggi focus sul futuro di. La Salernitana decide il futuro di Nicola, mentre un ex Milan non se la passa bene in Spagna.TORONTO- Dopo solo quattro mesi, l'avventura oltreoceano di Mimmocon la maglia del Toronto FC è già arrivata alla sua conclusione. Come riportato da Sky Sport , il terzino ha deciso di non restare in MLS ma di tornare in Italia.dovrà ora decidere ...TORONTO CRISCITO - Dopo solo quattro mesi, l'avventura oltreoceano di Mimmo Criscito con la maglia del Toronto FC è già arrivata alla sua conclusione.Secondo Sky Sport, l'avventura di Domenico Criscito al Toronto sarebbe già finita. L'ex difensore del Genoa ha già fatto ritorno in Italia.