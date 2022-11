CRI Salerno | il direttore Antonio Carucci prosciolto da ogni accusa

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– In merito alla vicenda denominata “Le Croci del Silaro”, il Gup del Tribunale diVincenzo Pellegrino ha disposto il proscioglimento deldel Comitato didella Croce Rossa Italianaperchè “il fatto non sussiste”. Accolte le tesi difensive argomentate dall’avvocato Orazio Tedesco che ha dimostrato la totale estraneità deldai fatti addebitati dal Pm, cioè il concorso in turbata libertà d’incanti relativa alla gara dell’Asldel 2017, poi revocata a dicembre 2018, per l’affido del servizio di trasporto degli infermi e di soccorso per il 118. Per l’, il...

Disposto il non luogo a procedere per il presidente della Croce Rossa di Salerno, Antonio Carucci. Il dispositivo di proscioglimento, perchè il fatto non sussiste, è stato emesso ...