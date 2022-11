Covid | Schillaci | “Gli asintomatici possono tornare al lavoro dopo 4-5 giorni | come per l’influenza”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Sì al ritorno alla normalità ma con le giuste precauzioni. “Siamo in una fase endemica del, dobbiamo avere le stesse accortezze che avevamo prima per”. Il ministro della Salute Orazio, ospite questa sera a Porta a porta, ha tracciato lo stato dell’arte dell’emergenza. “Quando si stava male, con, si restava a casa. Appena i sintomi finivano, si rientrava a. Oggi siamo ancora più responsabilizzati in questo con l’uso della mascherina quando siamo con le persone più fragili. In questo modo possiamoalla tanta auspicata normalità“.a Porta a porta: “4-5glipossoal ...

La rivoluzione nella gestione dei positivi alè in arrivo. Il ministro della Salute Orazioannuncia che il tema dell'addio al tampone di fine quarantena sarà affrontato in 'un' ordinanza che stiamo mettendo a punto'. Il testo ...Niente più sanzioni per chi non è vaccinatoannuncia inoltre che a breve partirà una campagna per sensibilizzare sull'importanza della vaccinazione pere influenza. Il governo allo ...Siamo in una fase di «endemica del Covid» e «per tornare alla normalità dobbiamo avere le stesse accortezze che avevamo prima per l'influenza». Parola del ..."Anche chi ha una sintomatologia lieve può tornare prima, dopo almeno 24 ore di assenza di febbre, magari con qualche precauzione come la mascherina, per proteggere i più fragili", ha dichiarato il mi ...