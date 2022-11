Covid oggi Sardegna | 537 contagi e 4 morti | bollettino 16 novembre

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) – Sono 537 i nuovida coronavirus16in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 4. Dei nuovi casi, 485 sono stati diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3347 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 9 ( + 1 ), i pazienti ricoverati in area medica sono 97 ( – 6 ) mentre sono 7419 i casi di isolamento domiciliare ( – 310 ). Si registrano 4 decessi: due donne di 87 e 88 anni, e un uomo di 83, residenti nella provincia di Oristano; un uomo di 84 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari. Lo rende noto la RegioneL'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ma vediamo quali sono le regolee cosa potrebbe cambiare esattamente. Come funziona adesso la quarantena. Attualmente, secondo il protocollo aggiornato al 1° settembre 2022, le regole ...secondo Istat (dati 2020) sono 2.074 le aziende italiane controllate da imprenditori o gruppi ... Prima del, infatti, i ricavi erano stati di 111,1 miliardi e il valore aggiunto di 25,9 . ... Covid, news. Report Fiaso, ricoveri in lieve calo: -2,4% in una settimana. DIRETTA Dopo una pandemia che ha avuto oltre 180mila morti su 23 milioni di casi totali (compreso chi scrive), per non parlare delle sofferenze di tanti ricoverati in terapia intensiva Dire che senza vaccini ...