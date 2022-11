Covid | ministro Schillaci | ' Fase endemica | accortezze come per influenza'

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Siamo in unadi 'del' e 'per tornare alla normalità dobbiamo avere le stesseche avevamo prima per l''. Parola deldella Salute Orazio, ...

... ha infine detto Schillaci intervenendo in merito alle polemiche seguite alle dichiarazioni del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato sui vaccini anti. 'Come ha detto il primo- ...... abbiamo però bisogno anche di rispettare le regole ma avendo un percorso più veloce, come avvenuto per i vaccini". "Gemmato ha chiarito la sua posizione" Ilha anche parlato delle ...L’ex ministro della salute Roberto Speranza querela lo scrittore ... A difenderlo l’avvocato Fusillo - Sei persone che si dicono gravemente danneggiate dai “vaccini” covid a m-Rna hanno denunciato ...Il ministro ha confermato l'addio ai tamponi di fine quarantena precisando che il tema sarà affrontato in "un'ordinanza che stiamo mettendo a punto". "Fase endemica, stesse accortezze dell'influenza" ...