Covid Campania | il bollettino del 16 novembre Fiaso | ' Il 25% dei ricoveri è no vax'

Sono 2.193 i nuovi casi tracciati nelle ultime 24 ore, c'e anche un morto. Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari. Fiaso: 'Calo del 30% nelle terapie ...Come tutti sanno ilé entrato nella casa del GF Vip: In isolamento Patrizia Rossetti, Attilio ...Capri nel mondo con il sostegno della DG Cinema e audiovisivo del MiC e della Regione'. E'...Sono 2.193 i nuovi casi tracciati nelle ultime 24 ore, c'e anche un morto. Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari. Fiaso: "Calo del 30% nelle terapie intensive" ...Sono 2.193 i nuovi casi di Covid-19 accertati in Campania su 14.347 test effettuati (11.347 antigenici e 3mila molecolari). A dare esito positivo 2.061 tamponi antigenici e 132 molecolari. È quanto ri ...