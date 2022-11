Covid | 3 441 nuovi positivi e 5 decessi nel Lazio | il bollettino dell’Asl

Agenzia ANSA

Nel 2021 sono state oltre 367.le persone che hanno lavorato come dipendenti (almeno un giorno): ... Il motivo per cui esistono ancora valori al di sotto del periodo pre -riguarda, ...In calo anche gli attualmente positivi (.425 contro 499.999), le persone in isolamento ... Complessivamente negli ospedali sentinella Fiaso il 44% dei pazienti è costituito da ricoverati Per, ... Covid: nel Lazio 3.441 casi positivi - Lazio (Adnkronos) - Sono 3.441 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 16 novembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero ...Iniziano a scendere le temperature e cresce la paura che i casi da Covid possano aumentare. Nonostante la scelta del Governo di procedere ad aggiornamenti settimanali sulla situazione dei contagi la R ...