Costanza Caracciolo selfie bollente | il seno dorato in primo piano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Lasenza veli su Instagram: ha regalato unpiccante, da cineteca, che ha fatto impazzire i suoi fan. Ora lo si può dire con certezza:è tornata. E lo ha fatto in grande stile. La showgirl, dopo un periodo di assenza dai social, ha ripreso da dove si era interrotta: scatti bollenti e valanghe di interazioni con un seguito di fan da capogiro. InstagramDivenuta famosa nel 2008 grazie alla vittoria della categoria “bionde” di Veline, laè stata per quattro stagioni consecutive una delle due vallette per Striscia la notizia, accanto alla mora ed altrettanto meravigliosa Federica Nargi. Un destino simile, quello che le ha accomunato. Se la Nargi ha trovato l’amore in un calciatore, all’epoca, come Alessandro Matri (bomber, fra le altre, di Juventus e Milan), ...

Vieri esono in crisi L'ex velina è stata raggiunta da Oggi ed ha svelato alcuni dettagli. Christian Vieri esono in crisi E' da un pò di giorni che si parla di una ...... ecco come stanno le cose nella coppia In questi giorni si sono fatte largo delle voci che hanno sostenuto che ci sarebbe una crisi in corso nella relazione sentimentale die Bobo ...Vieri e Costanza Caracciolo sono in crisi L'ex velina è stata raggiunta da Oggi ed ha svelato alcuni dettagli. Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono in crisi E' da un pò di giorni che si ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...