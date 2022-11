Cosa vuole davvero Zelensky | l' agghiacciante sospetto di Mario Calabresi | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) "Ho avuto paura". Esordisce cosìin collegamento con Myrta Merlino a L'Aria Che Tira. Nella puntata di mercoledì 16 novembre su La7, il giornalista non nasconde il timore provato alla notizia della caduta dei missili in territorio polacco. "Un missile - ricorda - che cade in un Paese Nato. Se fosse stato russo ci sarebbe stato il rischio di automatismi pericolosi". Eppure a detta dell'ex direttore di Repubblica, questo non è accaduto. "Biden e l'Occidente hanno deciso subito che non era il punto per farsi trascinare in qualdi più grande di loro, per questo hanno adottato una certa freddezza". Le prime parole del presidente degli Stati Uniti sono state chiarissime: "Improbabile che sia stato un lancio russo". Ilè che sia stato un missile della contraerea ucraina che abbatteva un ...