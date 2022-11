Corriere dello Sport – Rafa Mir e quell’intrigo legato alla Serie A

(Di mercoledì 16 novembre 2022) 2022-11-16 00:01:10 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: Con Lopetegui il rapporto non funzionava: nella scala dei valori, il tecnico lo riteneva solo una soluzione di scorta per l’attacco del Siviglia. E lo aveva inserito nella lista dei giocatori da cedere a gennaio. In Spagna era sbocciata l’idea che il centravantiMir, venticinque anni, un metro e 91, tredici gol nel 2021 con l’Huesca e dieci nello scorso campionato con il Siviglia, potesse entrare nella trattativa con la Lazio per Luis Alberto. Una pista, una soluzione, una possibilità per dare forma a un’operazione accarezzata da tempo e sempre sfumata. Ma Jorge Sampaoli, nuovo allenatore del club andaluso, ha cambiato subito le carta in tavolo. E così, nello spazio di poche ore,Mir è passato dal blocco dei giocatori indesiderati a quello degli intoccabili. Il tecnico ...

Corriere dello Sport

Dopo aver scritto la storia con le loro epiche sfide per il Mondiale dei pesi massimi, e aver fatto epoca, in particolare nel 1997, quando Mike Tyson fu squalificato per aver mutilato con un morso un ...TIRANA (ALBANIA) - Nello stadio in cui la Roma a maggio ha alzato la Conference League al cielo di Tirana riparte l' Italia di Mancini . All'Air Albania Stadium va in scena l'amichevole contro la ... La dura accusa a Ronaldo: "Con un mese di stipendio si è comprato..." Conclamata la rottura fra CR7 e i Red Devils: operai e gru al lavoro per smantellare le gigantografie dedicate al portoghese che campeggiavano all'esterno di Old Trafford ...Iron Myke sbarca sul mercato, in società con il grande rivale Evander Holyfield, cui nel 1997 staccò un orecchio con un morso durante la sfida per la corona dei pesi massimi ...