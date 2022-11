Coppa Italia Serie C 2022 2023 | colpo Renate che vale i quarti nel finale | Alessandria ko

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Al termine di un match intenso ed equilibrato, illa spunta nele si qualifica per idididi, eliminando l’. Fatali ai piemontesi due disattenzioni di troppo nel, in cui gli ospiti, che evidentemente avevano conservato meglio le energie, riescono a segnare per due volte in extremis con Malotti e Squizzato per una vittoria fondamentale nel cammino in questa competizione parallela della Lega Pro. Nel primo tempo tante le occasioni da una parte e dall’altra, la più importante per ilcon il tiro di Esposito a botta sicura parato da Marietta che compie un miracolo. Mionic per i grigiorossi calcia e va ...