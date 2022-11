Coppa Italia Lega Pro sedicesimi di finale con un gol di Schenetti e Peschettola ed una pessima prestazione del Crotone | il Foggia supera il turno e passa ai quarti di finale

(Di mercoledì 16 novembre 2022)0 Marcatori: 24°, 90°(3-5-2): Dalmasso, Leo, Di Pasquale, Rizzo,Garattoni, Chierico (Frigerio), Odjer (Di Noia),(Peterman), Costa, Tonin (Vuthaj), Ogunseye (), All. Gallo(3-5-2): Branduani, Spaltro (Abruzzese), Papini, Yakubiv, Crialese, Cantisani, Awua (Giancotti), Rojas, Bernardotto, Tumminello (Tribuzzi), Panico (Filosa). All. Lerda Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino Ass. Federico Fratello di Latina – Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia Quarto giudice: Valerio Vogliacco di Bari Ammoniti: Awua, Rizzo, Di Pasquale, Dalmasso, Chierico Espulsi: Golemic dalla panchina Angoli:10 a 1 per ilRecupero: 1 e 2 minuti Esattamente un mese dopo da ...

...donne sono stati convocati dal direttore tecnico Klaus Hoellrigl per la prima tappa delladel ... in Norvegia, dove rimarrà fino a venerdì 18 novembre prima di rientrare in. La partenza per ...Abbiamo vinto la, al riavvio dei campionati dopo il blocco, e sono diventato il primo giocatore messicano a vincere un trofeo in. Sono stato anche il primo a segnare in Serie A. ...Il Foggia Calcio batte 2-0 il Crotone e accede ai Quarti di Coppa Italia Lega Pro. I rossoneri passano nel primo tempo con Schenetti e raddoppiano a qualche secondo dal fischio finale con Peschetola.Jannik Sinner arriva di corsa, quasi di soppiatto. Si infila nella lounge di Lavazza, allestita al Pala Alpitour di Torino, con addosso un giacchino sportivo verde indossato su una felpa blu e dei pan ...