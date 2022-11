' Controcorrente' | questa sera alle 21 25 su Rete 4 | ospiti e anticipazioni della puntata

Nice Guy Tutti i Filmsera in TV: A Star Is Born , il film in onda stasera in tv alle 21.20 ... in onda dalle 20.45 su Rai 1 Chi l'ha visto , in onda dalle 21.20 su Rai 3Prima ...' ,sera alle 21.25 su Rete 4 una nuova puntata del talk show di approfondimento condotto da Veronica Gentili. I temi scaturiti dal G20 di Bali saranno al centro della puntata, ..."Controcorrente", questa sera alle 21.25 su Rete 4 una nuova puntata del talk show di approfondimento condotto da Veronica Gentili.Si voleva dare un segnale alla Francia o la situazione sui migranti è precipitata inconsapevolmente La domanda è rivolta da Veronica ...