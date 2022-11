Comune di Savona | Concorso per 8 Istruttori Amministrativi

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 8 Figure Professionali come Istruttore Amministrativo, categoria C. Per 6 di questi 8 Posti é previsto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato, mentre per altri 2 posti viene offerto contratto a tempo determinato della durata di trentasei mesi prorogabili. Bando diE' indettopubblico, per esami, per la copertura di sei posti a tempo pieno, indeterminato, oltre a due posti a tempo determinato da assegnare ai progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per un periodo di trentasei mesi, prorogabili nei limiti della durata di attuazione del progetto (comunque non oltre il 31 dicembre 2026), nel profilo professionale di istruttore amministrativo ...