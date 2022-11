Il Sole 24 ORE

Promuovere e strutturare su tutto il territorio italiano il sistema di raccolta e riciclo del rifiuto organico e allineare i principi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti con le azioni del ...L'impianto recupererà materia ed energia dai rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dell'umido e del verde, producendodi qualità certificato per l'utilizzo come ... Compost e biometano: le proposte del Cic al nuovo governo - Il Sole 24 ORE Il piano Iren per il 2030: lo sviluppo degli impianti che trasformano gli scarti in energia Il banco di prova è arrivato. Con l'accensione del riscaldamento, l'emergenza gas entra nel vivo. E mentre d ...ROMA (ITALPRESS) – Promuovere e strutturare su tutto il territorio italiano il sistema di raccolta e riciclo del rifiuto organico e allineare i ...