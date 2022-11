Come realizzare un matrimonio da favola | intervista alla wedding planner Chiara Toso

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Life&People.it Passione, dedizione, impegno: sono queste le caratteriste che distinguono l’attività dellaed event designing. «Innamorata delle relazioni» e del ruolo cruciale che spesso ricopre nella storia dei propri clienti, a soli 37 anni è a capo di un’agenzia romana di organizzazione eventi all’avanguardia, che colloca i rapporti umani – e personali – al primo posto. Quella per i matrimoni e le feste, però, non è stata una vocazione precoce:l’ha piuttosto scoperta durante gli anni della sua formazione universitaria. Lasi racconta: i retroscena Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università “La Sapienza” di Roma, ha completato i suoi studi con ...

iSpazio

... "fare formazione al lavoro in modo rigoroso, continuo e trasversaleelemento chiave per ...analizza l'attuale sistema di formazione per le professioni ICT e contiene alcune proposte per......NEET e disoccupati, cosìle scuole potranno supportare con azioni di orientamento i giovani al termine del percorso scolastico. Definire eun sistema di formazione diffusa per ... Come realizzare un video con "azioni bloccate" perfetto per TikTok Scopri su Cucchiaio d'Argento le Ricette Secondi alle Bevande In Pentola da preparare direttamente a casa tua: segui i nostri consigli per realizzare un piatto gustoso, sano e indimenticabile!