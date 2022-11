“Come posso tutelare la mia gravidanza e il bambino?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Buongiorno avvocato, Le scrivo per avere chiarimenti in merito alla mia situazione. Sono al terzo mese di, e sono infermiera presso un ospedale pubblico. La mia azienda, appreso della, ha provveduto al mio ricollocamento in quanto svolgo un lavoro considerato a rischio. Tuttavia per me rimane un problema importante, cioè la distanza da casa al luogo di lavoro. Si tratta di 160 km tra andata e ritorno per un totale complessivo di 3 ore di auto al giorno, con percorso di strade dissestate di collina. Il sindacato mi ha informato della possibilità di avere riconosciuta maternità anticipata per questa mia condizione, facendo domanda all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Così ho fatto, ma ho ricevuto diniego della domanda. Mi hanno risposto che sebbene esista una direttiva europea che regolamenta questa situazione, il D.lgs 151/2001 ...