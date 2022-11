Come leggere l’incontro tra Meloni e Xi | più economico che politico

Leggi su formiche

(Di mercoledì 16 novembre 2022) È stata l’ultima fatica di Giorgiaa Bali, in Indonesia, prima di ripartire per l’Italia. Nella tarda serata balinese, la presidente del Consiglio italiano è stata accolta dal leader cinese Xi Jinping nell’hotel a Nusa Dua che in questi giorni di G20 è stato il suo quartier generale. Quello in cui ha accolto anche l’omologo statunitense Joe Biden per un colloquio che potrebbe aver gettato le basi per una de-escalation tra le due superpotenze e per una gestione della competizione mantenendo linee di comunicazione aperte., durato un’ora circa, è stato definito da parte cinese“molto cordiale”,tutti quelli avuto in questi giorni con i leader occidentali.ha accettato l’invito di Xi a visitare la Cina e ha espresso l’interesse del governo italiano a promuovere gli ...